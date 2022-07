Marrakech: 3 van de 5 ontsnapte gevangenen opgepakt

Van de vijf gevangenen die begin deze week zijn ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis in Marrakech heeft de politie er drie weten op te pakken.

De politie in Marrakech heeft dinsdagavond een derde voorvluchtige in de kraag gevat. Hij bevond zich in de stad Youssoufia, zo'n 100 kilometer noordwest van Marrakech.

Vijf gevangenen wisten maandagochtend te ontsnappen uit het ziekenhuis door onoplettendheid van bewakers en drukte in het ziekenhuis. De instelling kampt al geruime tijd met een schrijnend personeelstekort.

Twee voortvluchtigen werden dinsdag al opgepakt, in Tinghir. Alle vijf verdachten zaten vast voor ernstige geweldsmisdrijven. Vier zijn veroordeeld voor moord.

