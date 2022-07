VN-woordvoerder: bewegingsvrijheid VN-gezant Sahara niet ingeperkt door Marokko

Marokko heeft de bewegingsvrijheid van Staffan De Mistura, de persoonlijke gezant van de VN-secretaris-generaal voor de Sahara, niet ingeperkt.

Dat meldt VN-woordvoerder Stéphane Dujarric tijdens een persconferentie als reactie op geruchten over de annulering van het bezoek aan Laayoune door De Mistura.

De Mistura is momenteel in Marokko om een nieuwe dialoog over het conflict inzake de Sahara op gang te brengen. Hij sprak gisteren in Rabat met buitenlandminister Nasser Bourita en de VN-ambassadeur voor Marokko, Omar Hilale.

Aanvankelijk stond ook een bezoek aan het Zuid-Marokkaanse Laayoune gepland maar dat werd op het laatste moment geannuleerd, zonder dat daarvoor een reden werd aangedragen.



Na de abrupte planningswijziging werd gespeculeerd dat deze het gevolg zou zijn van een beslissing door de autoriteiten in Marokko.

Tijdens de persconferentie zei VN-woordvoerder Dujarric dat De Mistura "zelf de controle heeft over waar hij heen gaat". Ook zou hij in geen geval de vrijheid om zich vrij te bewegen in Marokko, hebben verloren.

