Algerije gaat grens met Tunesië heropenen

Algerije gaat op 15 juli de landsgrens met Tunesië heropenen.

Dat maakte de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune dinsdag bekend tijdens een persconferentie met de Tunesische president Kais Saied.

Het Tunesische staatshoofd was in Algerije ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Algerije.

Algerijnen behoren tot een van de grootste groep toeristen in Tunesië maar de grens tussen de twee landen ging in 2020 dicht als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Tot dan toe was het wegverkeer tussen beide landen beperkt tot het vervoer van goederen.



Beide landen hadden in maart 2020 hun landgrenzen gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De toeristische sector in Tunesië heeft zwaar geleden onder de sluiting. Vóór de uitbraak van het coronavirus reisden jaarlijks meer dan drie miljoen Algerijnen naar Tunesië.

Lucht- en zeeverbindingen tussen de twee landen werden in juni 2021 al hervat.

© MAROKKO.NL 2022