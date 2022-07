Marokko mag pluimvee naar EU exporteren

Marokko mag pluimveevlees exporteren naar lidstaten van de Europese Unie (EU), een primeur.

De Europese Commissie (EC) heeft positief gereageerd op het verzoek van Marokko om vleesproducten van pluimvee te exporteren. De toelating heeft betrekking op alle producten gemaakt van pluimveevlees, met uitzondering van loopvogels.

De EU heeft lange tijd de invoer van pluimvee uit Marokko tegengehouden vanwege tekortkomingen in de traceerbaarheid en hygiënische omstandigheden van pluimvee in Marokko. Ook vertoonde de sector gebreken in het toezicht op vogelgriep.

Voedingswarenautoriteit ONSSA heeft vooral op dat laatste vlak grote inhaalslagen gemaakt waardoor Marokko wordt toegelaten op de lijst van geaccrediteerde exportlanden.

