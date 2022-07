Zweedse vrouw doodgestoken door neonazi tijdens politiek festival op Gotland

Een vrouw van in de zestig is gedood bij een steekpartij op het eiland Gotland, waar de toppolitici van Zweden samenkomen voor een evenement van een week.

De steekpartij gebeurde op klaarlichte dag, midden in de stad Visby, in de buurt van waar Centrumpartij-leider Annie Loof een toespraak hield.

"Helaas kan ik melden dat de vrouw aan haar verwondingen is bezweken", zei politiechef Fredrik Persson. Hij voegde eraan toe dat een 33-jarige man kort na de steekpartij is gearresteerd, maar zei niets over een mogelijk motief of zijn politieke voorkeuren.

De Zweedse krant Aftonbladet schrijft echter dat de man banden heeft met een neonazistische organisatie.



Het politieke festival op Gotland is een jaarlijks evenement dat duizenden mensen trekt. Politici houden er toespraken en mengen zich onder kiezers en toeristen.

Over iets meer dan twee maanden zijn er landelijke verkiezingen in Zweden.

© ANP 2022