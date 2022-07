Volkswagen benoemt mensenrechtenmanager na kritiek over fabriek in Xinjiang

De Duitse autofabrikant Volkswagen heeft een manager aangesteld om erop toe te zien dat regelgeving op het gebied van mensenrechten wordt nageleefd.

De nieuwe manager, Kerstin Waltenberg, maakt deel uit van de afdeling compliance en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur, meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

De benoeming heeft volgens een woordvoerder van het autoconcern vooral te maken met nieuwe regelgeving. Volgens Handelsblatt reageert VW hiermee ook op kritiek op de activiteiten van het concern in China, met name in de fabriek in Xinjiang.

Honderdduizenden moslims zitten vast in concentratiekampen die. Beijing houdt meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims gevangen en legt ze dwangarbeid op.

