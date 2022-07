Marokko gastland Afrika Cup onder 23

De Afrikaanse voetbalbond (CAN) heeft Marokko gekozen als gastheer voor het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 23 dat plaatsvindt in 2023

Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 23 is een vierjaarlijks toernooi dat tevens dienstdoet als Afrikaans kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen.

De eindronde wordt telkens in het jaar vóór de Olympische Spelen gespeeld. Het is de vierde keer dat het toernooi plaatsvindt. De eerste editie vond in 2011 in Marokko plaats.

