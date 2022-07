Marokko: consumentenvertrouwen zakt tot laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen in Marokko is deze maand gedaald tot het laagste niveau ooit.

Het vertrouwen van Marokkaanse consumenten staat vooral onder druk door de sterk gestegen prijzen voor energie en levensmiddelen, door onder meer de oorlog in Oekraïne.

Aan het einde van het tweede kwartaal zakte de vertrouwensindex (ICM) naar 50,1 punten, tegenover 53,7 punten in het vorige kwartaal en 63 punten in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van het centrale bureau voor planning en statistiek (HCP).



Huishoudens in Marokko ervaren een verslechtering van de levensstandaard. Bijna 80 procent meldt dat de kwaliteit van leven in de afgelopen twaalf maanden achteruit is gegaan, in 14,6 procent van de gevallen bleef de situatie ongewijzigd en slechts 6,2 procent meldt een verbetering.

De hoge inflatie drukt ook op de toekomstvooruitzichten. 46,8 procent van de huishoudens verwacht dat de situatie in de komende twaalf maanden zal verslechteren, 40,7 procent denkt dat er niet veel zal veranderen en slechts 12,5 procent ziet een verbetering aankomen.

Het vertrouwenscijfer toont de diepe economische schade die de hoge inflatie in Marokko veroorzaakt. Nu de loonstijgingen geen gelijke tred houden met de stijgende prijzen, staat de koopkracht van consumenten onder druk en dit leidt tot nog somberdere vooruitzichten dan tijdens het dieptepunt van de coronapandemie.



Meer dan 85 procent van de huishoudens denkt dat de werkeloosheid de komende twaalf maanden zal stijgen en 79 procent geeft aan te wachten met het doen van grote aankopen.

Inflatie

Vrijwel alle ondervraagden (99,2 procent) geeft aan de stijging van de voedselprijzen te hebben gevoeld en 77 procent denkt dat de prijzen de komende maanden zullen doorstijgen.



Meer dan de helft (52 procent) van de huishoudens geeft aan dat het inkomen de maandelijkse uitgaven dekt. 45 procent geef aan niet rond te komen en een beroep te hebben gedaan op spaarsaldi.

Slechts 2,6 procent houdt aan het eind van de maand voldoende geld over om te kunnen sparen.

