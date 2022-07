Kamer vreest dat Turkije uitbreiding NAVO frustreert

De Tweede Kamer steunt de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, maar heeft wel zorgen over mogelijke Turkse frustratie van het ratificatieproces.

Het akkoord dat de Turken eerder sloten met de Zweden en Finnen stelt de Kamer niet helemaal gerust.

De Tweede Kamer besprak de wet die de toetreding van beide landen tot het bondgenootschap mogelijk maakt in recordtempo. In anderhalf uur was het klaar. Dinsdag ging de ministerraad al akkoord. Hopelijk gaat het ook zo snel met de Eerste Kamer, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie). De senaat vergadert volgende week nog.

Er is brede steun in de Kamer voor de wet. De NAVO krijgt hiermee een "ijzersterke noordflank", zei Raymond de Roon (PVV). "Ik sta er welwillend tegenover", verklaarde Jasper van Dijk (SP). Dat beide landen bij de NAVO willen, komt door "Poetins eigen agressieve beleid", stelde Sjoerd Sjoerdsma (D66).



Erdogan

De Russische inval in buurland Oekraïne is de reden dat Zweden en Finland bij de NAVO willen. Beide landen waren decennia neutraal, al werkten ze al wel samen met de NAVO. "De dreiging van Rusland is reëel en dat zal ook lange tijd nog zo zijn", zei Ollongren.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigde wekenlang de toetreding te dwarsbomen omdat Zweden en Finland te weinig zouden doen tegen de Koerdische PKK. Pas vorige week tijdens de NAVO-top in Madrid kwamen de drie landen tot overeenstemming waardoor de toetreding mogelijk wordt.



Zorgen

Alle partijen uitten zorgen over mogelijk traineren van het ratificatieproces door de Turken. Agnes Mulder (CDA) sprak van Turks "misbruik van het toetredingsproces om de eigen belangen door te drukken". Ollongren zei dat de NAVO-landen "verrast" waren door de Turkse opstelling.

De bewindsvrouw denkt wel dat de Turken zullen overgaan tot ratificatie nu ze een akkoord hebben getekend met beide Noordse landen. Ook omdat ze uiteindelijk op de NAVO-top hun verzet snel opgaven.



Als het Turkse parlement toch nog gaat dwarsliggen, zullen de 29 andere NAVO-landen de Turken daarop aanspreken. In dat geval zal Nederland er "heel stevig in gaan zitten", zei de minister.

De ambassadeurs van Zweden en Finland waren bij het overleg in de Kamer. Ollongren gaat er vanuit dat de dertig NAVO-landen binnen vier maanden het ratificatieproces hebben afgerond.

