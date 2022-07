Opening IKEA-Cabo Negro uitgesteld, pop-up-store Tanger-Med deze week open

De opening van de nieuwe IKEA-vestiging in Cabo Negro (Ras el Aswad), nabij Tetouan, laat nog even op zich wachten.

De bouwwerkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase maar om te voorkomen dat klanten in het noorden van het land de zomerkortingen mislopen gaat de Zweedse meubelgigant vanaf 9 juli een tijdelijke pop-up-store openen in Tanger-Med.

De nieuwe vestiging in Noord-Marokko zou aanvankelijk in 2021 de deuren openen maar vanwege de coronapandemie liepen de werkzaamheden uit. Het ziet er naar uit dat de vestiging deze zomer echt open gaat. De winkel is in april begonnen met het werven van personeel.

De tijdelijke winkel beslaat een oppervlakte van 1.300 vierkante meter en bestaat uit meerdere showrooms, een cafetaria en een minimarkt met Zweedse producten. Klanten kunnen online aankopen doen en deze thuis laten afleveren.



IKEA biedt komende week kortingen tot 70 procent. Ook profiteren klanten van gratis levering en montage en een cadeaubon van 10 procent (bij aankopen vanaf 500 DH) die te besteden is in het filiaal in Cabo Negro.

Gezien de prijzen van IKEA in Marokko koop je daar precies één soeplepel en één sok mee.



