Marokko: Banque Chaabi doet eerste obligatie-uitgifte op blockchain

Banque Chaabi (BCP) heeft voor het eerst obligaties uitgegeven via Blockchain-technologie, een primeur in Marokko.

Het betreft de uitgifte van effecten van dochteronderneming Maroc Leasing voor een totaalbedrag van 100 miljoen DH.

De uitgifte is een proefproject en gebeurt in samenwerking met de autoriteit voor financiële markten (AMMC) als onderdeel van de digitalisering van financiële producten.

Blockchain is een techniek waarmee een netwerk van gebruikers gezamenlijk een database van transacties bijhouden. Het bijzondere is dat het moeilijk is om vals te spelen, bijvoorbeeld door dezelfde obligatie twee keer uit te geven.

De transparantie die de blockchain biedt is een enorm belangrijke reden voor de populariteit van de technologie. Verwacht wordt dat de uitgifte van obligaties via de 'digitale grootboekrekening' de monitoring van de veiligheid en bestuur in de markt voor bedrijfsobligaties versterken om meer discipline en transparantie op de markt te brengen.

