Onafhankelijkheid Israël voor het eerst gevierd in Marokko

In Marokko is deze week voor het eerst de Onafhankelijkheid van Israël gevierd.

Ter gelegenheid van de 74e Onafhankelijkheidsdag van de Joodse staat organiseerde het Israëlisch verbindingsbureau in Rabat deze week een ceremonie om de onafhankelijkheidsdag te vieren. Andre Azoulay, de adviseur van koning Mohammed VI, was ook aanwezig.

"Het was een historische ceremonie die de waarden van vrede en tolerantie in het Koninkrijk Marokko weerspiegelt. We zijn erg trots op de vooruitgang die we boeken tussen onze relaties.", schreef David Govrin, hoofd van het Israëlische verbindingsbureau, op Twitter.

De Palestijnen herdenken de gebeurtenissen als de 'Nakba', 74 jaar geleden (1948) werden 15.000 Palestijnen gedood en 800.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven door zionistische bendes om plaats te maken voor de staat Israël.

