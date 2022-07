Duizenden Marokkaanse seizoenarbeiders gestrand in Spanje wegens drukte door vakantiegangers

Marokkaanse seizoenarbeiders konden deze week niet terugkeren naar Marokko vanwege het gebrek aan plaatsen op veerboten tussen Spanje en Marokko.

Nu het aardbeienoogstseizoen in Spanje is afgelopen keren wekelijks gemiddeld 800 Marokkaanse seizoenarbeiders terug naar Marokko maar door de drukte die veroorzaakt wordt door vakantiereizigers is het vrijwel onmogelijk voor de arbeiders om een bootticket te bemachtigen.

Sinds mei zijn meer dan 9.500 van de ruim 12.500 arbeiders er in geslaagd om huiswaarts te keren maar enkele duizenden zijn nog gestrand in Spanje.

Doorgaans maken de landbouwvakbonden afspraken met rederijen om de tijdige terugkeer van seizoenarbeiders te verzekeren maar rederijen hadden niet gerekend op de grote vraag vanuit Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE).



De noodlijdende havenbedrijven kiezen er nu voor om de felbegeerde tickets te verkopen aan MRE's omdat deze simpelweg meer opleveren.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met een rederij en dat deze week nog 1.500 arbeiders de Straat zullen oversteken.

© MAROKKO.NL 2022