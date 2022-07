Marokko meldt meer dan 2700 nieuwe coronabesmettingen en 9 doden

In de laatste 24 uur werden 2.782 nieuwe coronabesmettingen en negen coronadoden geregistreerd

Dat meldt het Ministerie van Volksgezondheid. De meeste besmettingen werden geregistreerd in de regio Casablanca-Settat (990), gevolgd door Rabat-Salé-Kenitra (598) en Fes-Meknes (285).

In het laatste etmaal werden 12.656 tests uitgevoerd, daarvan bleek 22 procent positief. Het aantal actieve besmettingsgevallen is opgelopen tot 23.987, waarvan 150 opgenomen in het ziekenhuis.

