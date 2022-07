Verspreiden privégegevens wordt strafbaar, maximaal 1 jaar cel

Mensen die persoonsgegevens van iemand anders verspreiden om diegene te intimideren, riskeren daarmee straks een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal 9000 euro.

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee het kabinet dit fenomeen - doxing - wil aanpakken, en dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het ongewenst verspreiden of delen van bijvoorbeeld namen en privé-adressen via social media en in chatgroepen is de afgelopen jaren toegenomen. Het kabinet werkte daarom al aan een voorstel om dit strafbaar te maken. Ook de Tweede Kamer dringt daar op aan.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz stelt dat de strafbaarstelling meer mogelijkheden biedt aan de politie en het Openbaar Ministerie om op te treden tegen deze vorm van intimidatie. Ook politieagenten zelf hebben last van dit soort praktijken, als hun gegevens op straat liggen en criminelen ze thuis kunnen opzoeken.



Ook hulpverleners, politici, journalisten, wetenschappers, opiniemakers en lokale ambtenaren krijgen er steeds meer mee te maken. Zo werden ministers en Tweede Kamerleden thuis bezocht door actievoerders. Maar volgens de minister kunnen ook anderen worden getroffen door doxing, bijvoorbeeld als een ex-partner gegevens op internet zet om iemand bang te maken.

Veel vormen van intimidatie zijn al strafbaar, zoals bedreiging en stalking. Volgens de minister is het nodig doxing apart strafbaar te maken. Nu is vervolging van deze praktijken nog lastig, omdat er vaak geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Voordeel is ook dat providers en online platformen straks beter kunnen optreden om dit soort informatie te verwijderen. Daarnaast kunnen slachtoffers een civiele procedure beginnen tegen degene die de informatie heeft geplaatst.

© ANP 2022