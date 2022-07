Weer aanslag tegen familie kickbokser Jamal Ben Saddik: twee verdachten opgepakt

Vannacht werd opnieuw een aanslag gepleegd tegen de familie van de Marokkaans-Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik.

Na eerdere aanslagen op woningen in Borgerhout en Borsbeek was in de nacht van donderdag op vrijdag een pand in de Sint-Rochusstraat in Deurne het doelwit. De explosie vond plaats bij Bens Handcarwash, tot voor kort eigendom van een familielid van Ben Saddik.

De politie ontving rond middernacht een melding over een explosie in de Sint-Rochusstraat. Er bleek een explosief te zijn afgegaan voor de deur van het autowasbedrijf. In de ruiten zijn ook kogelinslagen te zien.

In Borgerhout werden vannacht twee verdachten opgepakt. Zij zouden vlak voor de explosie een vuurwapen hebben afgevuurd op het bedrijfspand, meldt het Antwerpse parket. Momenteel wordt nog onderzocht of er een link is met het beschieten van het autowasbedrijf in Deurne.



Jamal Ben Saddik

Kickbokser Ben Saddik lijkt al langer het doelwit van aanslagen. Drie dagen geleden werd er nog geschoten nabij zijn woning in de Zegepraalstraat. Begin juni werd zijn gevel al eens bekogeld met zwaar vuurwerk.

Jamal Ben Saddik reageerde eerder deze week met een bericht op zijn Instagram-pagina waarin hij elke betrokkenheid bij de aanslagen ontkent. Hij is ook de verdachtmaking over hem en gerechtelijke drugsonderzoeken zat. Bovendien woont hij al jaren niet meer in Borgerhout.



