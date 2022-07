Russische pers: Marokko weigerde mee te werken aan list Moskou om westerse sancties te ontwijken

De Marokkaanse autoriteiten hebben geweigerd mee te werken aan een list van de Russische regering bedoeld om westerse sancties te ontwijken.

Dat meldt het Russische dagblad Moscow Times aan de hand van verklaringen van ingewijden.

Moskou had de autoriteiten in Marokko om toestemming gevraagd om de havens van het land te gebruiken als doorvoerstations om goederen uit het westen alsnog in Rusland te krijgen.

Russische ondernemers uit de logistieke sector spraken met Marokkaanse functionarissen over het opzetten van doorvoerhavens in de containerhavens van Casablanca en Tanger.



Marokko volgt al maanden een beleid van neutraliteit ten aanzien van de Russische militaire interventie in Oekraïne maar koos in april alsnog partij voor het westerse kamp tegen Rusland door deel te nemen aan een internationale conferentie gewijd aan militaire steun aan Oekraïne.

Minister-afgevaardigde voor Defensie, Abdellatif Lodiyi, verscheen op een internationale conferentie die werd georganiseerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie op de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 40 landen.



Desondanks heeft Marokko geen officiële verklaringen afgelegd over deelname aan de conferentie of eventuele wijzigingen in het standpunt ten aanzien van de Russische invasie in Oekraïne.

Marokko was ook afwezig bij twee zittingen van de Verenigde Naties waarin de meerderheid stemde om de Russische aanval op Oekraïne te veroordelen, evenals een derde zitting die gewijd was aan het veroordelen van Rusland in de Mensenrechtenraad.

