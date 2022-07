Minister belooft harder op te treden tegen kinderhuwelijken in Marokko

De regering in Marokko gaat concrete stappen nemen om harder op te treden tegen kinderhuwelijken.

Dat meldt minister Aouatif Hayar (Solidariteit, Sociale Inclusie en Gezin) donderdag na de zitting van de regeringsraad.

Het openbaar minister (OM) gaat voortaan alleen toestemming verlenen voor een huwelijksvoltrekking als de betrokkenen minimaal 17,5 jaar oud zijn, antwoorde de minister op Kamervragen over het hoge aantal kinderhuwelijken in het land.

"We zijn allemaal tegen het huwelijk met minderjarigen", zei de minister. Ze beloofde dat de regering doorgaat met het invoeren van strengere huwelijkswetten in een poging een einde te maken aan de praktijk. Ze waarschuwde echter dat veel gezinnen het huwelijk van hun minderjarige dochters toestaan uit financiële overweging en andere sociale factoren.



De minister benadrukte dat het onderwijsministerie een bewuwstwordingscampagne voert om de negatieve gevolgen van kinderhuwelijken aan te kaarten. Ook waarschuwen onderwijsinstellingen het OM als een minderjarige voortijdig stopt met school.

Minderjarige meisjes die in het huwelijk treden gaan vaak niet meer naar school. Maar voortijdig schooluitval komt ook veel voor onder jonge mannen die aan het werk gaan om het gezin financieel te onderhouden.



De Marokkaanse regering erkent dat het aantal verzoeken om kinderhuwelijken hoog blijft, ondanks pogingen om een ​​einde te maken aan de praktijk. Cijfers uit 2019 tonen aan dat rechtbanken in Marokko ruim 28.000 verzoeken om kinderhuwelijken hebben ontvangen. In de jaren 2020 en 2021 nam het aantal af naar respectievelijk 19.900 en 18.500.

Familiewet

In 2011 verbood Marokko het huwelijk met minderjarigen en hervormde tegelijkertijd de Marokkaanse Familiewet. Het huwen van minderjarigen is verboden maar de wet voorziet tegelijkertijd wel in de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor "bijzondere omstandigheden".



Concreet schrijft de Familiewet voor dat een rechter de bevoegdheid heeft om toestemming te verlenen voor huwelijken met minderjarigen op grond van artikel 16 van die wet. Daarmee is een maas in de wet gecreëerd die voorkomt dat kindhuwelijken in Marokko kunnen worden uitgeroeid.

Fateha

Naast de juridische maas in de wet bieden zogenaamde Fateha-huwelijken (huwelijken zonder papieren gebaseerd op het gewoonterecht van moslims) alsnog een mogelijkheid om met kindbruiden te trouwen. Het gebeurt relatief vaak in landelijke gebieden.

Fateha-huwelijken zijn vooral problematisch omdat ze niet te kwantificeren zijn en als ze eenmaal voor een rechtbank zijn gepresenteerd de rechter geen andere keuze heeft dan toevlucht te nemen tot artikel 16 en ze goed te keuren.

© MAROKKO.NL 2022