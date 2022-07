Executie van ter dood veroordeelde Saadun opgeschort

De Marokkaan die begin juni door een pro-Russische rechtbank ter dood is veroordeeld zal voorlopig niet worden geëxecuteerd.

Het parlement van de zelfverklaarde Republiek Donetsk heeft besloten de uitvoering van de doodvonnissen van "buitenlandse huurlingen", waaronder de Marokkaan Ibrahim Saadun, op te schorten.

"Aangezien uitzonderlijke sancties alleen kunnen worden opgelegd voor bijzonder ernstige misdrijven die levens in gevaar brengen, evenals voor individuele misdrijven begaan in oorlogstijd of in een gevechtssituatie, en rekening houdend met de noodzaak om de soevereiniteit, territoriale integriteit en belangen te beschermen van de Volksrepubliek Donetsk in de huidige militaire en politieke situatie, is een wetsontwerp voorgesteld om de uitvoering van doodvonnissen uit te stellen", melden de autoriteiten aan nieuwsdienst Spoetnik.

Ibrahim Saadun werd in april opgepakt toen hij vocht voor de Oekraïense strijdkrachten. Hij werd begin juni ter dood veroordeeld door een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk. Tegen twee Britten die om dezelfde redenen werden opgepakt werd eveneens de doodstraf opgelegd.



De Marokkaan en twee Britten zijn in beroep gegaan tegen het vonnis. De ouders van Saadun hadden bovendien de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om hun zoon gratie te verlenen en vrij te laten. Hetzelfde verzoek werd gedaan aan de autoriteiten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk.

"We hebben een cassatieberoep ontvangen van de advocaat van Ibrahim Saâdun om het vonnis aan te passen", meldt een rechtbankbron aan het persbureau. Ook bleek uit medisch onderzoek dat Saadun lijdt aan aan psychische stoornissen.

© MAROKKO.NL 2022