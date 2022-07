Amerikaanse minister laakt partijdigheid China in oorlog Oekraïne

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn Chinese ambtgenoot opgeroepen zich uit te spreken tegen de Russische agressie in Oekraïne.

Volgens Blinken kan China niet volhouden dat het "neutraal" is in het conflict, zolang het Rusland blijft steunen. De buitenlandministers van de Verenigde Staten en China hebben zaterdag vijf uur lang met elkaar gesproken op het Indonesische eiland Bali, waar de afgelopen dagen de G20-top plaatsvond. Het was de eerste keer sinds oktober dat de twee bijeenkwamen. Doel was te voorkomen dat de spanningen van de laatste tijd onbedoeld op een conflict uitlopen.

Beide ministers vonden na afloop dat de ontmoeting positief was verlopen. Volgens Blinken waren de gesprekken "nuttig, eerlijk en constructief". Zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi liet weten dat overeenstemming is bereikt om de betrekkingen te verbeteren.

Kritiek

Toch uitte Blinken ook flinke kritiek op de Chinese houding ten opzichte van Rusland. Op de G20-top was veel kritiek op Rusland en volgens de Amerikaan is dit het moment voor China om de "duidelijke agressor" te veroordelen.



Blinken zegt daarnaast tegenover Wang zijn zorgen te hebben geuit over de mensenrechten in China en de situatie in Taiwan. De vrede en stabiliteit rond het eiland dat China claimt noemt hij van "cruciaal belang".

De verwachting is dat de twee ministers ook voorbereidingen hebben getroffen voor een digitale ontmoeting tussen de presidenten Joe Biden en Xi Jinping. Die zou in de komende weken moeten plaatsvinden.

