Biden verdedigt aanstaand bezoek aan Saoedi-Arabië in opiniestuk

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn besluit om volgende week naar Saoedi-Arabië te reizen zaterdag verdedigd in een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Washington Post.

Biden zegt het "strategische partnerschap met Saoedi-Arabië" tijdens het controversiële bezoek te willen verbeteren.

In het stuk belooft Biden ook om wel trouw te blijven aan "fundamentele Amerikaanse waarden". "Ik weet dat veel mensen het oneens zijn met mijn beslissing om naar Saoedi-Arabië te reizen", schrijft de president. "Mijn standpunten over mensenrechten zijn duidelijk en die heb ik al lang. Fundamentele vrijheden staan altijd op de agenda wanneer ik naar het buitenland reis, wat tijdens deze reis niet anders zal zijn".

Het bezoek van Biden aan Saoedi-Arabië is controversieel omdat hiermee een einde lijkt te komen aan pogingen van de Verenigde Staten om de feitelijke leider van het land, kroonprins Mohammed bin Salman, te boycotten. Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Bin Salman verantwoordelijk zou voor de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018.



Khashoggi schreef voor The Washington Past en was een criticus van Bin Salman. Als presidentskandidaat zei Biden nog Saoedi-Arabië als een pariastaat te zien vanwege de moord op Khashoggi.

De Amerikaanse president Joe Biden liet vorige maand weten geen bilaterale ontmoeting te hebben met Bin Salman zelf tijdens zijn reis naar de regio. Eerder deze week zei het Witte Huis echter dat een bezoek aan de kroonprins wel onderdeel uitmaakt van de reis.



"Als president is het mijn taak om ons land sterk en veilig te houden", schrijft Biden nu. "Om dit te doen moeten we direct in contact staan met landen die hier invloed op hebben. Saoedi-Arabië is een van deze landen en tijdens mijn ontmoeting met de Saoedische leiders vrijdag, zal mijn doel zijn om onze strategische partnerschap te versterken".

Door de Russische invasie van Oekraïne en de sancties die de VS daarna tegen Rusland hebben afgekondigd, is Biden op zoek naar andere energieleveranciers. Saoedi-Arabië beschikt over grote gas- en olievoorraden en de VS hopen op een verhoging van de productie om de stijging van de energieprijzen tegen te gaan.

