Herdenking van massamoord Srebrenica in Den Haag

De massamoord die 27 jaar geleden plaatsvond in Srebrenica, wordt maandag herdacht op het Malieveld in Den Haag.

De herdenking is net als in de afgelopen jaren ook te volgen via een livestream. Er worden onder meer vijftig namen van slachtoffers voorgelezen. Ook geeft VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans er een toespraak.

Sinds 1997 worden de slachtoffers van de gruwelijkheden jaarlijks op 11 juli herdacht. Dat gebeurt ook in Potocari in Bosnië-Herzegovina, een dorp net buiten Srebrenica waar de Nederlandse VN-blauwhelmen van Dutchbat hun basis hadden. Daar is ook de herdenkingsbegraafplaats waar veel slachtoffers liggen begraven. Vijftig nieuw geïdentificeerd mannen en jongens worden maandag herbegraven, meldt de organisatie van de herdenking.

Voorafgaand aan de Nederlandse herdenking wordt een vredesmars gelopen over een symbolische route van 11 kilometer tussen Wassenaar en het Malieveld.



Srebrenica geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis en de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat beschermden de enclave Srebrenica tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië in 1995 en zagen toe hoe Bosnisch-Servische troepen de enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Meer dan 8000 van hen werden vermoord. De lichamen verdwenen in massagraven.

Premier Mark Rutte bood vorige maand aan honderden Dutchbat-veteranen zijn excuses aan voor de handelwijze van het kabinet rond het drama. "De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten", zei Rutte over de missie die "gaandeweg onuitvoerbaar bleek".

© ANP 2022