Nog lange rijen op Schiphol door reizigers die er te vroeg zijn

Op Schiphol is het eerste weekend van de zomervakantie "eigenlijk best goed" verlopen.

Wel stonden er op sommige momenten rijen van maximaal twee uur bij de security, volgens een woordvoerder van de luchthaven doordat veel passagiers te vroeg naar Schiphol waren gekomen.

De luchthaven gaat reizigers nog nadrukkelijker oproepen maximaal vier uur voor vertrek aanwezig te zijn. Schiphol zegt te begrijpen dat mensen zich eerder melden vanwege zorgen over de drukte op Schiphol, die de afgelopen maanden is ontstaan door personeelstekorten.

Maar volgens de zegsman leidt dit vooral in de vroege ochtend tot onnodige rijen, omdat zo ver voor vertrek incheckbalies nog niet open zijn en reizigers zich daar ophopen. Andere piekmomenten zijn rond het middaguur en in de loop van de middag. Buiten die tijden loopt het volgens de luchthaven "goed door".



Schiphol heeft door de drukte en tekorten aan personeel luchtvaartmaatschappijen de opdracht gegeven hun passagiersaantallen deze zomer terug te brengen. Dit wordt nu gezien als de reden dat het afgelopen weekend redelijk goed is verlopen.

Ook bij de bagageafhandeling op Schiphol is sprake van personeelstekorten, waardoor afgelopen weken veel koffers die niet konden worden verwerkt in de hal bij de bagagebanden bleven staan. Volgens de woordvoerder is een groot deel van deze spullen naar een andere plek op de luchthaven gebracht, maar is het probleem zelf nog niet opgelost. Er komen nog steeds achtergebleven koffers bij. "Maar het is vooral belangrijk dat de eerste grote opstapeling weg is", zegt hij. "Het ziet ernaar uit dat we de bagagehal redelijk schoon houden."

