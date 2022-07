Russisch Gazprom draait gaskraan naar Italië verder dicht

De Russische gasproducent Gazprom gaat de gasleveringen aan Italië met ongeveer een derde verminderen.

Dat meldt het Italiaanse energieconcern Eni maandag in een verklaring. In juni werden de Russische gasleveringen aan Italië al gehalveerd.

Gazprom heeft aangekondigd dat het Eni nu ongeveer 21 miljoen kubieke meter aardgas per dag gaat leveren. In de afgelopen dagen werd gemiddeld nog ongeveer 32 miljoen kubieke meter per dag geleverd.

Het verder afknijpen van de Russische gastoevoer komt op het moment dat Italië worstelt met droogte en een hittegolf die de stroomopwekking in het land treffen. Het land heeft het Russisch gas ook hard nodig om de voorraden voor de winter te vullen. De gasvoorraad in Italië bedraagt nu zo'n 60 procent en de regering heeft maatregelen genomen om het proces te versnellen.



Maandag gaat ook de gaspijplijn Nord Stream 1, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, tijdelijk dicht vanwege jaarlijks onderhoud. Er wordt echter gevreesd dat Moskou na afloop van het onderhoud helemaal stopt met de gasleveringen aan Duitsland als vergelding voor de westerse sancties vanwege de invasie van Oekraïne.

Een volledige Russische leveringsstop aan Duitsland zou volgens economen kunnen tot een forse krimp van de grootste economie van Europa. Ook Italië zal in een recessie belanden als Moskou de gaskraan naar het land volledig dichtdraait, waarschuwde de Italiaanse centralebankpresident Ignazio Visco afgelopen week.

