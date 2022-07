Mensenrechtenhof: Turkije moet gevangen activist betalen

Turkije moet de opgesloten activist en zakenman Osman Kavala een schadevergoeding betalen, oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Het land blijft weigeren Kavala vrij te laten, hoewel het mensenrechtenhof dat heeft opgedragen, constateert het hof. De andere lidstaten van de verdragsorganisatie achter het EHRM moeten nu beslissen of er nog wel plaats is voor Turkije.

De ondernemer en weldoener, een tegenstander van de Turkse regering, kreeg in april levenslang. Hij zou een aandeel hebben gehad in de mislukte staatsgreep van 2016. Tegen die veroordeling is protest in binnen- en buitenland, omdat de beschuldiging plots op tafel kwam nadat Kavala was vrijgesproken voor het financieren van protesten tegen de regering.

Turkije moet Kavala 7500 euro betalen, gelast het mensenrechtenhof. De activistische zakenman zit sinds 2017 vast.



Royement

De conclusie van het Straatsburgse hof is een volgende stap op de weg die kan tot het royement van Turkije. De raad van ministers van de Raad van Europa, die is opgericht om te waken over de mensenrechten en de democratie in Europa, moet zich nu buigen over sancties voor het land.

De lidstaten van de verdragsorganisatie gaan er niet zomaar toe over om er een de deur te wijzen. De inwoners van zo'n land kunnen zich dan bijvoorbeeld niet meer beroepen op het Europese mensenrechtenverdrag en ook niet langer naar het hof stappen om hun recht te halen.

