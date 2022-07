Ambtenaar in 2020 ontslagen om maken vals paspoort voor Taghi

Een Haagse ambtenaar die valse paspoorten voor criminelen zou hebben gemaakt is in juni 2020 op staande voet ontslagen.

Dat laat de gemeente Den Haag weten. Volgens een woordvoerder zijn er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De ambtenaar, de 50-jarige M. van D., zou onder meer een vals paspoort hebben geregeld voor Ridouan Taghi.

Taghi is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Tijdens een regiezitting maandag kwam de verdenking tegen Van D. naar buiten. De vrouw zou tussen 2009 en 2014 rond de twintig paspoorten hebben gemaakt. Daarvoor zou ze 1000 euro per stuk hebben gekregen.

De zaak tegen Van D. en haar vermeende opdrachtgever, de 40-jarige F.N., wordt op 28 november en 1 december inhoudelijk behandeld.



Informatieverstrekking

Volgens de gemeente Den Haag heeft het Openbaar Ministerie gevraagd "zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie" zolang het onderzoek nog liep. De gemeenteraad is vertrouwelijk op de hoogte gebracht. De vrouw heeft zich volgens een gemeentewoordvoerder tussen 2012 en 2015 "herhaaldelijk niet gehouden aan de voorgeschreven strenge procedures en werkinstructies voor de uitgifte van paspoorten".



Vanwege de zaak kan een ambtenaar die een aanvraag voor een paspoort of een ander reisdocument in behandeling heeft genomen voortaan "in ieder geval nooit het paspoort uitreiken". Ook houdt de gemeente scherper in de gaten hoeveel identiteitsbewijzen binnenkomen en worden uitgegeven "zodat er actueel zicht is op wat binnenkomt en naar buiten gaat". Verder kunnen Hagenaars nog maar op twee plekken hun reisdocumenten ophalen, namelijk het stadhuis en een stadsdeelkantoor.

Afgelopen vrijdag schreef staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) aan de Tweede Kamer dat er "structurele problemen" zijn met de manier waarop in Nederland paspoorten uitgegeven worden, met "fouten en fraude" tot gevolg.

Zo zijn er al tientallen voorbeelden bekend van officiële paspoorten met vervalste gegevens erin, aangemaakt door corrupte ambtenaren. Ze maken bijvoorbeeld een document met een valse naam erin, of een vervalste foto.

© ANP 2022