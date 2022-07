Nieuwe Omicron-subvariant BA.5 raast door VS en China

De jongste Omicron-subvariant BA. 5 verspreidt zich rap door de Verenigde Staten, meldt The Washington Post.

Hoewel het dagelijks aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 in de VS volgens officiële cijfers al weken rond de 100.000 ligt, zijn er volgens sommige experts in werkelijkheid ongeveer 1 miljoen nieuwe gevallen per dag.

De onderschatting van het aantal besmettingen zou komen door een gebrekkige dataverzameling en het vele thuistesten. Een epidemioloog die de krant sprak, noemde BA.5 "de ergste versie van het virus die we hebben gezien".

De nieuwste subvariant neemt het snel over van andere Omicronvarianten omdat hij gemakkelijk de immuniteit van eerdere infecties en vaccins kan ontwijken, waardoor het risico op herinfectie toeneemt.



De BA-5-subvariant wint ook terrein in China, schrijft The Washington Post. Daarom neemt de vrees daar toe dat de net opgeheven strikte beperkingen in Chinese steden opnieuw worden ingesteld. Zo is Shanghai slechts enkele weken uit een lockdown van twee maanden die de meeste mensen aan huis gekluisterd hield. De stad is begonnen met grootschalig testen en het afsluiten van straten met een verhoogd risico.

Vaccinproducenten als Moderna en Pfizer werken hard aan de aanpassing van hun vaccins om de snel verspreidende Omicron-subvarianten BA.4 en BA.5 het hoofd te bieden. Beide bedrijven streven ernaar deze nieuwe vaccins in de herfst op de Amerikaanse markt te brengen.

