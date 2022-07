Euro voor het eerst in 20 jaar evenveel waard als dollar

De euro was dinsdagochtend voor het eerst in ongeveer twintig jaar evenveel waard als de dollar.

De Europese eenheidsmunt daalde kortstondig tot exact 1,0000 dollar en bereikte daarmee het zogeheten pariteitsniveau, waarbij 1 euro precies evenveel waard is als 1 dollar.

De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte was eind 2002. Na het bereiken van pariteit trok de euro weer wat in waarde aan tegenover de dollar. Door de zwakkere euro wordt het voor mensen die met de eenheidsmunt betalen duurder om dollars te kopen, bijvoorbeeld om op vakantie naar de Verenigde Staten te gaan. Voor Amerikanen wordt het juist goedkoper om euro's aan te schaffen om vakantie in Europa te vieren.

Ook voor Europese bedrijven wordt het importeren van Amerikaanse goederen duurder, terwijl bedrijven die exporteren juist kunnen profiteren van de goedkope euro. De import van ruwe olie in Europa zal ook meer gaan kosten omdat olie en andere grondstoffen in dollars worden afgerekend. Dat kan de inflatie verder aanjagen.



Risico recessie

De eenheidsmunt staat al enige tijd onder druk door het toenemende risico op een recessie in het eurogebied. Dit voedt de speculatie op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtiger zal zijn met het verhogen van de rente in de eurozone.

De ECB heeft aangegeven de rente later deze maand met 0,25 procentpunt te gaan verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn in meer dan tien jaar. De centrale bank heeft ook gehint op verdere renteverhogingen in de komende maanden.



De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn inmiddels een stuk somberder geworden. Dat komt vooral doordat Rusland de gasleveringen aan Europa steeds verder lijkt af te knijpen. Grote Europese economieën als Duitsland en Italië, die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas, dreigen in een diepe recessie te belanden als Moskou de gaskraan volledig dichtdraait. Voor de Russische invasie van Oekraïne in februari was de euro nog 1,15 dollar waard.

Afzien renteverhoging

Door de toegenomen kans op een recessie zal de ECB mogelijk moeten afzien van verdere renteverhogingen. Een hogere rente remt namelijk niet alleen de inflatie maar kan ook de economische groei afremmen of zelfs een recessie veroorzaken. Daarnaast is de waardedaling van de euro voor een groot deel te wijten aan de sterkere dollar, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien.

Ook wint de dollar aan kracht doordat de rente in de VS dit jaar al enkele keren is verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. De Amerikaanse centrale bank zal de rente deze maand naar verwachting opnieuw stevig opschroeven.

