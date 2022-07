VN-Veiligheidsraad verlengt hulpoperatie Syrië vanuit Turkije

De levering van humanitaire hulp aan Syrië vanuit Turkije kan worden hervat. Na meerdere pogingen stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in met zes maanden verlenging van de hulpoperatie tot 10 januari.

Het mandaat voor de hulpleveringen was zondag verstreken, maar door de stemming kunnen ongeveer 4 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië weer vanuit Turkije worden bevoorraad. Rusland en elf andere leden van de raad stemden voor. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk onthielden zich van stemming omdat ze de langlopende operatie met een jaar wilden verlengen, onder meer omdat hulporganisaties dan beter kunnen plannen. Rusland had daar vrijdag zijn veto over uitgesproken en kreeg in eerste instantie ook de handen niet op elkaar voor zijn voorstel de leveringen zes maanden te verlengen.

