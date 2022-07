Leider van Daesh in Syrië gedood bij Amerikaanse aanval

buitenland 12 jul 15:52

De leider van Daesh in Syrië is gedood bij een Amerikaanse droneaanval, meldt het ministerie van Defensie in Washington.

De liquidatie is een nieuwe klap voor de pogingen van de terroristische beweging om zich te reorganiseren als een guerrillagroepering na het verlies van haar grondgebied in Syrië en Irak. Maher al-Agal werd gedood terwijl hij op een motorfiets in de buurt van Jindayris in het noordwesten van Syrië reed. Een van zijn assistenten werd ook geraakt. In februari blies de hoogste leider van Daesh zichzelf op tijdens een Amerikaanse militaire aanval in Syrië. Een maand later werd Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi tot nieuwe zogenoemde kalief benoemd. Over hem is weinig bekend. © ANP 2022