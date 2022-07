Spanje vraagt EU om meer geld voor migratiesamenwerking met Marokko

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, heeft maandag de Europese Unie (EU) om meer geld gevraagd voor de migratiesamenwerking met Marokko.

Tijdens een ontmoeting met Europese collega's in Praag pleitte de Spaanse minister voor meer dialoog met de betrokken Afrikaanse landen en sprak hij over de noodzaak om de migratiesamenwerking uit te breiden nu deze effectief is gebleken.

In zijn toespraak verwees Grande-Marlaska naar de "structurele aard" van het migratiefenomeen en benadrukte hij dat de druk van Afrika niet zal verdwijnen. "We moeten blijven werken om het aantal migraties te verminderen en over te gaan naar een eerlijk en ordelijk migratiebeheer", zei hij.

De oproep van de Spaanse bewindsman komt in de nasleep van de gewelddadig bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens eind juni. Daarbij kwamen minstens 27 mensen om het leven, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.



Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

De Spaanse minister bedankt Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson, voor haar recente bezoek aan Rabat en haar gesprek met de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, waarin werd besloten de migratiesamenwerking met Marokko te vernieuwen.

