Spanje verminder import Algerijns aardgas

Spanje heeft de invoer van Algerijns gas verder verminderd en de invoer van Amerikaans gas verhoogd.

Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse gasbedrijf Enagas. De Verenigde Staten (VS) blijven daarmee de belangrijkste gasleverancier voor Spanje.

Een jaar geleden was Algerije de belangrijkste leverancier maar dat aandeel is in het eerste helft van dit jaar afgezakt naar 34 procent. De invoer vanuit de VS is daarentegen met 429 procent toegenomen. De grootste stijging vond plaats in juni toen de invoer met meer dan 760 procent werd verhoogd.

Sinds het begin van de diplomatieke rel tussen Algiers en Madrid is de gasexport naar Spanje geleidelijk afgenomen. Aanvankelijk omdat Algerije zich verzette tegen de Spaanse steun voor de Sahara-plannen van Rabat en meer recentelijk omdat Spanje niet meer afhenkelijk wil zijn van landen die de energielevering inzetten als politiek drukmiddel.



De invoer van gas uit Algerije daalde in de eerste helft van het lopende jaar met 41,11 procent in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. De aankoop van gas uit Rusland nam juist toe met 3,2 procent, ondanks de westerse sancties als gevolg van de burenruzie in Oost-Europa.

Naast de VS en Rusland is ook Nigeria een van de belangrijkste gasleveranciers van Spanje. Meer dan 14 procent van het ingevoerde gas kwam hier vandaan.

© MAROKKO.NL 2022