Spaanse denktank: Algerije speelt sleutelrol in migrantenproblematiek

Algerije houdt geen toezicht meer op sub-Sahara-migranten die de Algerijns-Marokkaanse grens oversteken om via Marokko de Europese Unie (EU) te bereiken.

Dat blijkt uit een studie van het Elcano Royal Institute. De in Madrid gevestigde denktank adviseert de regering van Pedro Sanchez om samen met de EU druk uit te oefenen op Algerije.

Volgens de onderzoekers moet de regering in Madrid de immigratieproblematiek met Algerije niet zien als een bilaterale kwestie maar als onderdeel van de overeenkomsten met de EU.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat Algerije opzettelijk Afrikaanse immigranten de vrije doorgang tot Marokko verleent. Ook het aantal Algerijnse migranten is in de afgelopen maanden meer dan verdubbeld.



De kwestie werd enkele weken geleden al aangekaart door de Marokkaanse ambassade in Madrid. Dat gebeurde naar aanleiding van de gewelddadige bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens. Daarbij kwamen eind juni minstens 27 mensen om het leven. Het was in omvang een van de grootste bestormingen die de sinds 1971 opgerichte 6 meter hoge versperringen te verwerken kregen.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de Algerijnse grenspolitie laks geweest bij het terugdringen van sub-Sahara-migranten.

© MAROKKO.NL 2022