Marokko: groen licht voor oprichting kunstmestproducent OCP Nutricrops

De autoriteiten hebben de Marokkaanse marktleider op het gebied van fosfaatproductie toestemming gegeven om het bedrijf OCP Nutricrops op te richten.

Met een kapitaalinjectie van 13,8 miljard DH (€ 1,3 miljard) symboliseert het bedrijf de wens om een grote speler te worden in de kunstmestsector. Het bedrijf verwacht tussen 2022 en 2025 meer dan 30,6 miljard DH (€ 2,9 miljard) omzet te genereren.

Steeds meer landen kiezen voor Marokko voor de bevoorrading van fosfaat. Het mineraal bevat fosfor en dat is onmisbaar in het voer voor dieren en bij de bemesting van gewassen. Fosfaatmijnen liggen echter in een beperkt aantal gebieden in de wereld, waaronder in Marokko en de Sahara (43 procent), in China (27 procent) en in de Verenigde Staten (7 procent).

De wereldwijde graanprijzen stegen door een lagere export uit Rusland en Oekraïne, wat ook zorgde voor hogere prijzen voor mengvoer. Prijzen zijn daarnaast ook extra hard gestegen als gevolg van de sancties die de internationale gemeenschap tegen Rusland heeft genomen.



De fosfaatexport van Marokko is in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan verdubbeld. OCP group exporteert nu vooral grondstoffen waar kunstmest en dierenvoeder mee kan worden geproduceerd maar hoopt met de nieuwe subdivisie extra inkomsten te kunnen genereren met de verkoop van het eindproduct.



VS en Mexico

De Amerikanen zijn vorig jaar weer begonnen met de import van Marokkaanse fosfaat, dat gebeurde na de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. En ook in Mexico is het mineraal uit Marokko weer welkom.

Door het dreigende tekort aan fostaat in de VS, als gevolg van de sancties tegen Rusland, riep het Amerikaanse congres in maart op tot de opheffing van invoerrechten voor meststoffen uit Marokko.



Azië

Japan begon eerder dit jaar met de import van fosfaat uit Marokko nadat China besloot om de export van landbouwmeststoffen te beperken zolang het Russisch-Oekraïense conflict voortduurt.

Ook India is geïnteresseerd in fosfaatmeststoffen uit Marokko om de oogst van gierst en rijst tijdens het kharif-seizoen veilig te stellen.

