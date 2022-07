CBS: laagste aantal scheidingen in Nederland sinds 1979

Het aantal echtscheidingen was vorig jaar op het laagste niveau in vier decennia.

Vorig jaar scheidden ongeveer 25.600 stellen en dat getal is sinds 1979 niet meer zo laag geweest. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De aanhoudende daling in het aantal echtscheidingen is te verklaren door een afname in het aantal huwelijken in Nederland. Stellen kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap of wonen ongehuwd samen. Ook speelt de vergrijzing een rol. Naarmate huwelijken langer duren, neemt de kans dat koppels scheiden af.

Het aantal huwelijken dat binnen tien jaar eindigt in een echtscheiding, is ook afgenomen. Dit is te verklaren doordat mensen vaker op latere leeftijd pas het huwelijksbootje instappen. De kans dat een getrouwd stel het niet haalt, is groter als het gaat om koppels onder de 25 jaar.



Bijna acht op duizend stellen beëindigden vorig jaar hun huwelijk. Dit is een afname van meer dan 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Sinds 2014 daalt de hoeveelheid gestrande huwelijken weer.

Toen scheidden meer dan tien op de duizend stellen nog van elkaar.

