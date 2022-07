Samir A. krijgt strafeis te horen voor financieren Daesh-vrouwen

Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. krijgt woensdag van de officieren van justitie te horen welke straf hij volgens hen moet krijgen voor het inzamelen van geld voor vrouwen en kinderen in Daesh-gebied.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem daarnaast van deelname aan de jihadistische terroristische organisatie Daesh. De 35-jarige A. is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. Hij was lid van de Hofstadgroep, een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot die groep gerekend.

A. werd eind juni 2020 opgepakt op verdenking van het financieren van terrorisme. Het OM beschuldigt A. ervan dat hij met hulp van een zogeheten hawalabankier een groep van ongeveer 25 Daesh-vrouwen geld stuurde of hielp ontsnappen uit kampen in Syrië. Een groot aantal van hen staat op de nationale sanctielijst terrorisme. A. heeft in totaal 107.000 dollar ingezameld en naar Syrië gestuurd. Daarvan ging 24.000 dollar naar Belgische vrouwen en 83.000 dollar naar Nederlandse vrouwen van wie een aantal inmiddels terug in Nederland is.

A. vindt dat hij niet strafbaar is, en dat hij de vrouwen daar hielp met hun eerste levensbehoeften en om weg te komen uit de kampen met behulp van smokkelaars. De verdachte ontkent aanhanger te zijn van het Daesh-gedachtegoed. Hij weerspreekt eveneens de suggestie dat de vrouwen met de donaties konden ontsnappen om zich opnieuw aan te kunnen sluiten bij Daesh of dat het geld op een andere manier terecht kon komen bij de terroristische organisatie. A. hoopt door de rechtbank te worden vrijgesproken.

