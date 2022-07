Biden op eerste reis in Midden-Oosten tijdens presidentschap

Joe Biden arriveert woensdag in Israël op zijn eerste reis naar het Midden-Oosten sinds hij begin vorig jaar president van de VS is geworden.

Hij ontmoet donderdag Israëlische leiders en bezoekt vrijdag kort de Palestijnse president Abbas in Bethlehem, op de sinds 1967 door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Er wordt weinig van het bezoek verwacht door zowel de Israëli's als de Palestijnen. Maar mogelijk biedt hij de Palestijnen meer hulp aan. Bidens voorganger Donald Trump stopte de hulp helemaal. Maar over het algemeen volgt Biden de politiek van zijn voorganger in de regio. Daarna gaat hij op zijn vierdaagse Midden-Oostenreis naar Saoedi-Arabië. Hij zal daar aandringen op meer olieproductie van dat land en andere Golfstaten. Hij heeft eerder het koninkrijk van de familie al-Saud "een paria-staat" genoemd, maar de olieproducent is al sinds jaar en dag de belangrijkste Arabische partner van de VS in de regio.

Biden ontmoet in Saoedi-Arabië ook andere leiders van de Golfregio. Hij heeft naar eigen zeggen geen apart onderhoud met de feitelijke machthebber in Saoedi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud. Die is in opspraak geraakt met de brute politieke moord in 2018 op een in de VS werkzame Saoedische journalist in een consulaat van het koninkrijk in Turkije.

Biden heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat zijn bezoek vooral gericht is op het "zich heroriënteren in de relaties". Andere hete hangijzers waar Biden over zal spreken zijn de bloedige burgeroorlog in Jemen en Syrië en Iran.

