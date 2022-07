In Parijs veroordeelde terrorist Abdeslam voor proces naar België

De in Frankrijk tot levenslang veroordeelde terrorist Salah Abdeslam wordt overgebracht naar België voor een nieuw proces.

Hij werd eind juni al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens de bloedige aanslagen in en bij Parijs op 13 november 2015.

Abdeslam is voor zover bekend de enige dader van de aanslagen in Parijs die in leven is gebleven, vrijwel alle aanslagplegers bliezen zichzelf op. Bij de terreurgolf in de Franse hoofdstad kwamen 130 mensen om het leven.

In België begint in oktober een proces over de terroristische aanslagen op 22 maart 2016. De 32-jarige Fransman van Marokkaanse afkomst, die in Brussel opgroeide, is aangeklaagd in de zaak over de aanslagen die op verscheidene plaatsen in Brussel, inclusief de luchthaven en een metro, 32 mensen het leven kostten. Er vielen circa 340 gewonden.



Abdeslam behoort niet tot de plegers van die aanslagen die vier dagen na zijn arrestatie in Brussel plaatsvonden. Hij wordt wel beschuldigd van medeplichtigheid. Dat proces moet in oktober beginnen.

Abdeslam is in België eerder al tot een lange celstraf veroordeeld wegens een vuurgevecht met de politie in Brussel op 15 maart 2016.

