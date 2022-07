CBS: etenswaren in decennia niet zo hard in prijs gestegen als nu

Etenswaren zijn in decennia niet zo hard in prijs omhoog gegaan als nu het geval is.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn met name vlees, vis en zuivel stukken duurder dan een jaar geleden.

Consumenten moesten vorige maand gemiddeld ruim 11 procent meer neertellen voor voedingsmiddelen. Deze prijsstijging was daarmee hoger dan de algehele inflatie die 8,6 procent bedroeg.

Vooral voor vlees moet veel extra betaald worden, constateert het statistiekbureau. Een stukje vlees op het bord kost ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. Vis is 10 procent in prijs gestegen en voor zuivel moet je volgens het CBS 14 procent meer neertellen.



Het CBS merkt op dat het niet vaak voorkomt dat de prijzen van voedingsmiddelen zo sterk oplopen. De laatste keer dat de prijzen over een heel jaar gemiddeld met meer dan 10 procent stegen was in 1976. Aan het begin van deze eeuw, in 2001, gingen de prijzen ook sterk omhoog, maar zo sterk als vorige maand was de toename toen niet.

Het leven is sinds de Russische inval in Oekraïne over de gehele linie flink duurder geworden. Dat komt vooral doordat de energieprijzen overal de pan uit rijzen en dat werkt door in de kosten van tal van producten. Oekraïne is ook belangrijk voor bijvoorbeeld de graanproductie en het wegvallen van de handelsstroom van agrarische producten heeft eveneens gevolgen voor de prijs en beschikbaarheid van veel producten. Zo werd zonnebloemolie al snel na het begin van het conflict schaars.



Een woordvoerder van het CBS wijst erop dat de prijzen van voedingsmiddelen eveneens worden beïnvloed door de prijzen op de wereldmarkt. En die zijn ook afhankelijk van of er in bepaalde gebieden sprake is van bijvoorbeeld slechte oogsten of grote droogte. Daarnaast speelt het aantrekken van de economie na de coronacrisis een rol. De zegsman wijst erop dat de prijzen bij de producenten van voedingsmiddelen hierdoor begin vorig jaar al duidelijk begonnen op te lopen.

Hoe de cijfers over de maand juni zich verhouden tot de prijsstijgingen van voedingsmiddelen in de Europese Unie als geheel, is nog niet duidelijk. Maar in mei lag de prijsstijging in Nederland rond het Europees gemiddelde. Volgens het CBS lopen de prijzen in België iets minder sterk op, maar in Duitsland gaan de prijzen juist harder omhoog. Verder valt het de onderzoekers op dat de de stijging van de voedselprijzen vooral in Oost-Europese landen hoger is dan in Nederland.

© ANP 2022