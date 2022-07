Uitbraak acute hepatitis onder kinderen zet door

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telt inmiddels meer dan duizend kinderen die waarschijnlijk zijn getroffen door ernstige acute hepatitis.

Al 22 van hen overleden aan de gevaarlijke leverziekte. De oorzaak van de plotselinge uitbraak is nog niet bekend.

De WHO zag de uitbraak begin april ontstaan en zoekt sindsdien naar een verklaring. De 1010 gevallen zijn op dit moment verspreid over 35 landen, vooral in Europa en Noord-Amerika.

In Nederland zijn voor zover bekend vijftien kinderen getroffen door acute hepatitis. Eerder werd al bekend dat de gevolgen voor drie van hen zo ernstig waren dat ze een levertransplantatie moesten ondergaan.



Hepatitis is een ontsteking van de lever. De aandoening bestaat in diverse vormen. Vaak is een specifiek hepatitisvirus de oorzaak, maar volgens de Europese Gezondheidsdienst ECDC is hier geen sprake van de virale vorm.

In het Verenigd Koninkrijk testen relatief veel van de zieke kinderen positief op een adenovirus. Dat is een verkoudheidsvirus.

