Turkije meldt succes in graangesprekken Rusland en Oekraïne

Militaire delegaties van Oekraïne en Rusland hebben in Istanbul overeenstemming bereikt over veilige exportroutes van Oekraïens graan over zee, zegt gastheer Turkije.

Volgende week zou na een nieuwe ontmoeting een akkoord worden getekend. De Verenigde Naties spelen een voorname rol in het overleg.

Topman Antonio Guterres komt later op de dag met uitleg over de volgens de VN positieve uitkomst. De oorlogvoerende partijen gaan gezamenlijk controles uitvoeren in de Oekraïense havens, meldt het Turkse ministerie van Defensie.

Rusland, Oekraïne en de VN zetten een coördinatiecentrum op om de veiligheid van de scheepsroutes te garanderen, aldus defensieminister Hulusi Akar, die eerder al aankondigde dat de export op gang zou komen.



Het was de eerste keer sinds eind maart dat de partijen elkaar in persoon ontmoetten. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei dat Rusland voorstellen heeft gedaan "voor een snelle praktische oplossing", zonder verder in details te treden, schreef het Russische staatspersbureau TASS.

Oekraïne en Rusland zijn samen goed voor zeker een derde van de wereldproductie van tarwe. De export van Oekraïens graan wordt verhinderd door de oorlog in dat land en dat leidt tot voedselschaarste elders in de wereld. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spant zich al geruime tijd in om veilige vaarroutes te regelen voor vrachtschepen door de Zee van Azov en de Zwarte Zee.

