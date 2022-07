Nador: afgelopen jaar 356 illegale migratienetwerken ontmanteld

marokko 14 jul 20:58

De autoriteiten in Nador hebben in de afgelopen vijf jaar 1.300 mensenhandelnetwerken ontmanteld, waarvan 356 in het laatste jaar.

Dat meldt de nationale mensenrechtenraad CNDH in een rapport naar aanleiding van de recente grensbestorming in Melilla. De Raad is een onderzoek gestart naar de gewelddadige bestorming van het grenshek tussen Nador en Melilla eind vorige maand en uit de voorlopige resultaten blijkt dat de meesten om het leven kwamen als gevolg van verstikking en ernstige verwondingen die migranten opliepen door het gedrang en bij het bestormen van de talrijke obstakels. Bij de gewelddadige grensbestorming eind juni kwamen minstens 23 mensen om het leven. Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

Het CNDH-rapport noemt drie redenen die het lastig maken voor de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten om de migrantenproblematiek aan de grens aan te pakken. Het meest prangende is het criminele karakter van de maffiosi achter de mensensmokkelnetwerken. Ook bemoeilijkt de lengte van de landsgrens de mogelijkheid om toezicht te houden op het 13 kilometer lange grenshek. Melilla en Ceuta in het noorden van Marokko zijn een geliefd doel van illegale migranten, omdat ze zo de EU kunnen bereiken zonder zelf de Middellandse Zee te hoeven oversteken. De voortdurende toestroom van sub-Sahara-migranten zorgen voor een hoge werkdruk onder grenswachters. Het rapport spreekt daarnaast over drie categorieën migranten; de groep die met behulp van mensensmokkelnetwerken de gevaarlijke route over zee verkiest, de groep die in grote getale het grenshek beklimt en de categorie migranten die de grensovergang bestormd. © MAROKKO.NL 2022