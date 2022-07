Marokkaanse amandelen hebben veel last van goedkopere Amerikaanse concurrentie

Amandelen zijn in Marokko razend populair en vinden gretig aftrek maar amandelboeren hebben steeds meer moeite van hun voorraden af te komen door de import van Amerikaanse amandelen.

Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeksbureau Rekolt.

Hoewel de in Marokko geproduceerde amandelen van superieure kwaliteit zijn, zijn ze een stuk duurder dan de amandelen die uit het buitenland worden geïmporteerd.

In Marokko wordt jaarlijks zo'n 30.000 ton amandelen geconsumeerd en ondanks dat de productie van amandelen in Marokko de laatste twee decennia is verdubbeld, van 14.300 ton in 2000 tot 29.600 ton in 2020, kiezen veel Marokkanen steeds vaker voor de geïmporteerde variant.



In 2017 werd 27.000 ton amandelen geconsumeerd, daarvan werd 97 procent lokaal werd geproduceerd. In de jaren daarop daalde het marktaandeel van de Marokkaanse amandel naar 91 procent in 2018 en 78 procent in 2019.

Sinds 2019 hoeven importeurs geen invoerrechten te betalen voor de invoer van amandelen uit de Verenigde Staten (VS) waardoor het marktaandeel in een jaar tijd verdubbelde. In 2021 werd meer dan 85 procent van de lokale consumptie geïmporteerd, voornamelijk uit de VS.

