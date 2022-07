Algerije benoemt ambassadeur Spanje tot ambassadeur Frankrijk

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft Said Moussa aangesteld als de nieuwe ambassadeur van Algerije in Frankrijk.

Moussa neemt in Parijs de taken over van Mohammed Antar Daoud.

Moussa bekleedde eerder de functie van ambassadeur in Spanje maar werd in maart teruggeroepen voor overleg na het besluit van de Spaanse regering om Marokko te steunen in het geschil over de Sahara.

De terugkeer van Moussa naar Madrid zou afhankelijk zijn van de verklaring die de Spaanse regering heeft voor de koerswijziging inzake het Sahara-conflict, liet Algiers in april weten.



Oud-ambassadeur Daoud werd zelf in oktober vorig jaar teruggeroepen naar Algiers als reactie op verklaringen van de Franse president Emmanuel Macron. Hij zou zich beledigend hebben uitgelaten over de geschiedenis van Algerije en de Franse kolonisatie van het Noord-Afrikaanse land. Daoud keerde in januari weer terug naar Parijs.

Met de formele benoeming van Mousa als ambassadeur voor Frankrijk heeft Algiers momenteel officieel geen ambassadeur voor Spanje.

