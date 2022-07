Royal Air Maroc verplaatst vluchten van Schiphol naar Maastricht

Royal Air Maroc (RAM) verplaatst 25 vluchten van Schiphol naar Maastricht Aachen Airport.

De nationale luchtvaartmaatschappij van Marokko wijkt uit vanwege de grote drukte en beperkingen voor het aantal reizigers op Schiphol.

Van 16 juli tot 10 augustus vliegt er dagelijks een Marokkaanse Boeing 737-800 tussen het Limburgse vliegveld en Casablanca. Het gaat om vluchten die in de middag plaatsvinden.

Topman Jos Roeven van Maastricht Aachen Airport laat weten de afgelopen tijd met verschillende maatschappijen te hebben gesproken om vluchten over te nemen van Schiphol.



"Royal Air Maroc is de eerste die nu daadwerkelijk ook vluchten verplaatst. We hebben in goed overleg gekeken naar de mogelijkheden en tijdslots", zegt hij.

Problemen door personeelstekorten

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen.



De luchthaven kan de zomerdrukte niet aan en kondigde eerder daarom maatregelen aan om de drukte nog enigszins te beperken. Dat is ook de reden dat luchtvaartmaatschappijen deze zomer veel vluchten moeten schrappen.

Vluchten laten vertrekken vanaf een andere luchthaven in Nederland was ook een optie. Corendon koos er eerder bijvoorbeeld voor om een aantal vluchten te verplaatsen naar Rotterdam.

