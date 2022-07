Onderzoek mensenrechtenraad: migranten bij drama in Melilla omgekomen door verstikking

De 23 Afrikaanse migranten die eind juni omkwamen bij hun poging om de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika binnen te dringen, stierven door "mechanische verstikking".

"De missie van de CNDH bevestigt dat 23 migranten zijn omgekomen bij de poging om Melilla te bereiken", verklaarde voorzitter Amina Bouayach van de CNDH woensdag op een persconferentie in Rabat, waar de voorlopige conclusies van het onderzoek werden gepresenteerd.

Eind juni probeerden ongeveer 2.000 migranten de Spaanse exclave Melilla binnen te komen door een grenspost te bestormen. Volgens de CNDH splitsten de migranten, "gewapend met stokken en stenen", zich op in twee groepen.

Gedrang en verstikking

Het drama deed zich voor in de bufferzone van de grenspost, tussen het Marokkaanse grondgebied en de Spaanse exclave, die is voorzien van handmatige draaihekken die slechts één persoon tegelijk doorlaten, aldus het orgaan. "Een groot aantal migranten bevond zich opeengepakt in deze nauwe passage, wat leidde tot gedrang en verstikking", luidt de conclusie.



Het gaat om het hoogste dodental dat is opgetekend bij de talrijke pogingen van migranten uit de landen ten zuiden van de Sahara om de Spaanse exclaves Melilla en Ceuta binnen te komen.

De onderzoekscommissie constateerde tevens dat er geen gebruik was gemaakt van scherpe munitie door wetshandhavers. Wel worden Spaanse autoriteiten er van beschuldigd te hebben nagelaten de grensdeuren te open om migranten in nood te helpen. De commissie verwijst vooral naar de groep migranten die vastzat op de binnenplaats in Barrio Chino, de grensovergang waar de meeste doden vielen.



Het ziekenhuis ontving in totaal 76 migranten. Onder hen waren er al vijf overleden en 27 ernstig gewond. Een deel van de slachtoffers werd opgenomen op de intensive care. De 23 overleden migranten zijn met naam en toenaam door de commissie vermeld. Geen van hen is begraven.

Behalve de migranten raakten ook 140 Marokkaanse agenten gewonden. Allen werden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf daarvan liepen botbreuken op.



Handelswijze

In het rapport wordt gewezen op de nieuwe handelswijze van migranten bij pogingen om illegaal de grens over te steken. Zo hebben ze bewust de aantallen verhoogd en vinden de pogingen vroeg in de ochtend plaats.

Gewapend met, stokken, messen, stenen, haken en knuppels verplaatsen ze zich vanuit de nabij gelegen heuvels en bossen en splitst de groep zich op in tweeën. "De eerste groep bestormde een grenspost die sinds 2018 gesloten was en de tweede beklom de nabijgelegen prikkeldraadmuren.".

Migranten die over het hek klommen en zich door het prikkeldraad wisten te wanen hadden geen andere keuze dan zich te laten vallen.

© MAROKKO.NL 2022