In twee dagen tijd meer dan 1.000 e-visums verleend

In de eerste twee dagen sinds de invoering van de elektronische visa zijn al meer dan 1.000 e-visums verleend.

Dat blijkt uit cijfers van de afdeling consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Marokko is op 10 juli overgestapt van de papieren visum naar de elektronische variant.

Elektronische visa worden toegekend aan drie categorieën begunstigden op basis van hun nationaliteit, hun verblijfsvergunning in landen zoals Australië, de Verenigde Staten (VS) of die van de Europese Unie (EU). De derde categorie betreft aanvragers die in het bezit zijn van een Schengenvisum of een visum voor de VS.

De geldigheidsduur van de elektronische visum is 30 dagen, met de mogelijkheid om deze tot zes maanden te verlengen bij meerdere binnenkomsten. Zegelgelden voor de 24-uurs en 72-uurs visa zijn vastgesteld op respectievelijk 1.000 DH (€ 96) en 770 DH (€ 74).

