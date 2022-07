Marrakech: meisje (13) steekt eigen vader dood

In Marrakech is een man om het leven gekomen nadat hij werd neergestoken door zijn 13-jarige dochter.

Het incident gebeurde afgelopen zaterdag op de vooravond van het offerfeest Eid al-Adha.

Volgens omwonenden sprak de vader zijn dochter aan nadat ze te laat thuis kwam. Tijdens de woordenwisseling greep het kind naar een mes en stak haar vader in zijn nek.

De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis waar hij even later aan zijn verwondingen overleed. De dochter is gearresteerd.

