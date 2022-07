'Amerikaanse FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas'

Ridouan Taghi heeft vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught meerdere keren contact gehad met de buitenwereld, terwijl hij in volledige afzondering had moeten zitten.

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI had de Nederlandse autoriteiten in november daar al over ingelicht, meldt het NRC.

Het was al bekend dat justitie Youssef Taghi, de neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi, ervan verdenkt berichten van Ridouan uit de gevangenis te hebben doorgespeeld. NRC schrijft nu dat Ridouan ook vóór Youssefs komst contact had met de buitenwereld, vanuit de EBI.

Ridouan zou met cryptotelefoon in november 2020 contact hebben gehad met een handlanger, de Italiaanse maffiabaas Rafaelle Imperiale. Die stond op zijn beurt weer in contact met de zoon van Taghi. De Amerikanen kregen hier wind van en waarschuwden Nederland.



Volgens de FBI bleef het niet bij één contact maar zou er regelmatig over en weer worden gecommuniceerd vanuit de zwaarbeveiligde inrichting. Ridouan zou hierbij hulp hebben gekregen van een of meerdere gevangenisbewaarders.

Uit ontsleutelde informatie is gebleken dat de twee topcriminelen hebben gesproken over drugshandel. De vraag is of er ook gesproken is over Peter R. de Vries. Tegen Taghi is, vanwege zijn vermeende leidende rol in een reeks andere moordzaken, levenslang geëist.

