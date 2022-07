Extreemrechts Belgisch Kamerlid voor rechter wegens racisme

Het Belgische parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) moet zich voor de rechter verantwoorden wegens mogelijke schending van de racisme- en wapenwetten.

Ook zes medeverdachten zijn door de raadkamer in Gent verwezen naar de rechtbank.

De weg naar vervolging werd vrijgemaakt nadat de Kamer vorig jaar op verzoek van het OM de parlementaire onschendbaarheid van de 29-jarige Van Langenhove had opgeheven. Hij is tevens oprichter van de Vlaamse extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden.

Het parket Oost-Vlaanderen had een strafonderzoek ingesteld naar aanleiding van een reportage van de Vlaamse omroep VRT in 2018. Daarin was te zien dat groepsleden van Schild & Vrienden in geheime chatgroepen racistische, antisemitische, seksistische en gewelddadige filmpjes en afbeeldingen met elkaar deelden en er onfrisse commentaren op gaven.



In 2020 werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld maar door zijn parlementaire onschendbaarheid kon hij aanvankelijk buiten schot blijven.

Van Langenhove heeft de beschuldigingen tot nu toe ontkend. Beroep tegen de beslissing van de raadkamer is nog mogelijk.

